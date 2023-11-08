ФРГ в 2023 году одобрила поставки оружия и военной продукции Израилю на €303 млн

Это почти в 10 раз больше чем за весь 2022 год

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии в 2023 году (по состоянию на 2 ноября) выдало разрешений на поставки оружия и военной продукции в Израиль на сумму около €303 млн, что почти в 10 раз больше, чем за весь 2022 год (около €32 млн). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

В основном речь идет об экспортных лицензиях на поставки компонентов для средств противовоздушной обороны и связи. Большинство из 218 индивидуальных разрешений, выданных в этом году, были предоставлены после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. С тех пор было окончательно обработано 185 заявлений на получение разрешений из Израиля. "После террористической атаки ХАМАС на Израиль правительство ФРГ обрабатывает и принимает решения по заявкам на экспорт военной техники в Израиль в приоритетном порядке", - заявили в Минэкономики.

Оружие составило лишь около 6% от общего объема стоимостью чуть менее €19 млн. Огромная доля в почти €284 млн приходится на другую продукцию военного назначения. В эту категорию входят, например, бронированные транспортные средства, защитные стекла или военные грузовики. Правительство Германии, как правило, не предоставляет подробностей о поставках, в том числе для того, чтобы невозможно было идентифицировать участвующие в них немецкие компании.

В 2022 году на оружие пришлось чуть более 2% от общего объема выданных разрешений на поставку в Израиль. Германия и Израиль уже давно тесно сотрудничают в сфере вооружений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились в марте во время визита израильского премьера в Берлин о дальнейшем расширении взаимодействия в данной сфере.