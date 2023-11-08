Страны G7 продолжат сотрудничать с АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе

Главы дипведомств "семерки" заявили о неизменной поддержке единства АСЕАН и ключевой роли организации в регионе

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны G7 намерены продолжать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом говорится в совместном заявлении глав дипведомств "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Совместно с региональными партнерами, включая АСЕАН и ее государства-члены, странами Южной Азии и островными государствами Тихого океана мы продолжим наши усилия по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, инклюзивного, процветающего, безопасного, основанного на верховенстве закона и защищающего общие принципы", - говорится в документе.

Страны Группы семи заявили о неизменной поддержке единства АСЕАН и ключевой роли организации в регионе, а также подтвердили приверженность развитию "качественной инфраструктуры в странах-партнерах в рамках партнерства G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям".