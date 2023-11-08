В Киеве демонтировали более 60 объектов, связанных с Россией и СССР

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что планируется снос еще 56

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, демонтированы в Киеве с июля текущего года, планируется снос еще 56. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из публичного пространства столицы устранено более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР. На заседании межведомственной рабочей группы дополнительно согласовали перечень из 56 объектов, которые также планируют устранить из публичного пространства города", - говорится в сообщении на сайте администрации.

По информации заместителя председателя КГГА Анны Старостенко, на очереди объекты, имеющие статус памятника национального значения, для их демонтажа необходимо разрешение Минкультуры Украины. "В настоящее время в соответствии с утвержденным Киевсоветом перечнем на очереди изъятие еще шести объектов, среди которых памятники, имеющие охранный статус национального значения, в частности памятники [Александру] Пушкину, [Николаю] Щорсу, экипажу бронепоезда "Таращанец", - приводятся ее слова на сайте КГГА.

За последнее время городские власти убрали советский герб с памятника "Родина-мать", установив вместо него украинский трезубец, демонтировали советские звезды с обелиска "Городу-герою Киеву" и со стелы в честь 60-летия победы над Германией. Кроме того, ликвидированы памятник советскому писателю Николаю Островскому, бюсты русского поэта Александра Пушкина и советского генерала Героя Советского Союза Михаила Кирпоноса, командовавшего обороной города от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. 20 сентября Министерство культуры Украины инициировало процесс изъятия из государственного реестра ряда монументов, связанных с историей России и СССР. Среди них памятник Пушкину и могила советского генерала Николая Ватутина в столице страны.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.