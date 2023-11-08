8 ноября, 10:25

Kyodo: Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским

Подробностей агентство не приводит

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробностей не приводится. Последний раз Кисида и Зеленский проводили телефонные переговоры в августе этого года, условившись продолжить тесное сотрудничество.

Очно же лидеры двух стран последний раз общались в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО, однако тогда провести полноценные переговоры сторонам не удалось из-за проблем с графиком. До этого лидеры двух стран лично встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите Группы семи. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоЗеленский, Владимир Александрович
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