Politico: поставки военной помощи США Израилю ведут к эскалации на Ближнем Востоке

По данным газеты, лидеры арабских стран и публично, и неофициально просили США оказать давление на Израиль с целью установления режима прекращения огня в зоне конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, передавая Израилю вооружения и выделяя финансовые средства, увеличивают вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такую оценку высказал газете Politico неназванный дипломат одной из арабских стран, который работает в США.

"Отправляя большое количество техники и значительные суммы денег Израилю, США скорее вдохновляют [еврейское государство] на эскалацию, чем на поиск решения", - отметил собеседник издания.

Лидеры многих арабских стран и публично, и неофициально просили Вашингтон оказать давление на Израиль с целью установления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, пишет издание. Отчасти это объясняется опасениями глав ближневосточных государств, что их граждане, взволнованные кадрами из Газы, начнут высказывать недовольство действиями правительств своих стран, считает Politico.

Отдельно издание написало о позиции Ирана по отношению к происходящему. По мнению американских чиновников, с которыми оно побеседовало, Тегеран не заинтересован в региональной войне, однако хотел бы вытеснить США из региона Ближнего Востока. Поэтому, утверждает Politico, Иран поддерживает радикальное палестинское движение ХАМАС финансово, а также отправляет боевикам вооружения и проводит их обучение. В то же время якобы связанные с Ираном группировки ведут "весьма незначительные" по масштабу боевые действия, которые сводятся к "дешевым" атакам беспилотников и неуправляемых ракет.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты не ставят Израилю условий по использованию американских вооружений в палестино-израильском конфликте. Она подчеркнула, что США, предоставляя кому-либо военную помощь, ожидают от этих государств "соблюдения международного гуманитарного права".