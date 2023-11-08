В Киеве отрицают раскол между Зеленским и Залужным

По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в руководстве существует единая позиция, которая заключается в вере в успех украинской армии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Раскола между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным нет, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве [Украины] сегодня есть какие-то другие позиции", - сказал Ермак в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос, существует ли раскол между Зеленским и Залужным. Отрывки из интервью опубликованы на странице телеведущей Наталии Мосейчук в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам главы офиса Зеленского, в руководстве существует единая позиция, которая заключается в вере в успех украинской армии.

На прошлой неделе Залужный опубликовал статью в британском журнале The Economist, в которой заявил о тупике в украинском конфликте и высказал мнение, что ВСУ не удастся достичь прорыва на фронте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с этими высказываниями главкома, а сам президент заявил, что не согласен с мнением Залужного.