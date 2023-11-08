На Украине в девятый раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Они были введены в стране 24 февраля 2022 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал законы об указах о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. <...> С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 14 февраля 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в стране 24 февраля 2022 года. Это продление стало девятым. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение парламентских выборов, которые должны были состояться в конце октября. По Конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя. Новое продление военного положения до середины февраля следующего года ставит под вопрос и возможность проведения выборов главы государства, которые должны состояться весной, так как в таком случае не успеет стартовать полноценная предвыборная кампания.

Тема возможной отмены или переноса президентских выборов в последнее время стала активно обсуждаться в украинских СМИ, некоторые со ссылкой на некие источники сообщали о якобы ведущейся подготовке к организации голосования. Официального подтверждения этой информации не поступало. Как отмечал экс-премьер Украины Николай Азаров, власти должны объявить о проведении выборов за три месяца, то есть до конца декабря. Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени".