СМИ: Армения закупит у Индии систему борьбы с беспилотниками

Zen Technologies в рамках реализации контракта планирует открыть представительство в Армении, сообщило издание The Eurasian Times

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Армения подписала с Индией контракт на покупку системы борьбы с беспилотниками ZADS (Zen Anti-Drone System) на сумму $41,5 млн. Об этом сообщает издание The Eurasian Times со ссылкой на знакомые с деталями контракта источники.

С индийской стороны соглашение подписали представители компании Zen Technologies из Хайдарабада. Она предоставит как саму систему, так и обучит операторов работе с ней. "Zen Anti-Drone System - показавшая свою надежность система, которая уже применяется индийскими ВВС. Сухопутные силы Индии также изучают возможность ее использования", - приводит издание слова источника.

Zen Technologies в рамках реализации контракта планирует открыть представительство в Армении, добавляет издание.

В сентябре 2022 года индийская газета The Economic Times сообщала о том, что Нью-Дели поставит Еревану партию оружия и боеприпасов на сумму в $244,7 млн, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) Pinaka собственной разработки. Ереван изучает возможность закупок дополнительных вооружений за рубежом после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Официально информацию о заключении контракта на поставку Армении индийских систем для противодействия беспилотникам стороны не подтверждали.