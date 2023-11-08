В Пекине заявили, что Китай и США должны уважать суверенитет и интересы друг друга

Как считают в МИД КНР, стороны должны защищать международную систему контроля над вооружениями и режима нераспространения

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон обязаны считаться с интересами друг друга и соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо на китайско-американских консультациях по вопросам контроля над вооружениями.

"Обе стороны должны поддерживать общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию безопасности, по-настоящему уважать суверенитет, интересы безопасности и развития друг друга, а также укреплять взаимное стратегическое доверие", - приводятся слова Сунь Сяобо в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД КНР.

Он указал, что Пекин и Вашингтон должны защищать международную систему контроля над вооружениями и режима нераспространения.

МИД КНР проинформировал, что на консультациях стороны провели "глубокий, откровенный и конструктивный обмен мнениями по широкому кругу тем", включая Договор о нераспространении ядерного оружия и сотрудничество между пятью ядерными державами - Россией, США, КНР, Францией и Великобританией.

Встреча представителей США и КНР состоялась 6 ноября. Американскую делегацию возглавила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты не считают содержательной состоявшуюся в Вашингтоне встречу представителей США и Китая по вопросам контроля над вооружениями, стороны пока не запланировали дальнейших таких контактов.

Ядерная стратегия КНР

3 января 2022 года Китай вместе с другими постоянными членами Совбеза ООН принял совместное заявление о предотвращении ядерной войны. Тогда стороны подчеркнули важность сохранения двусторонних, а также многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, комментируя это заявление, указал, что сотрудничество должно прийти на смену конкуренции между крупными державами. Он подчеркнул, что Китай будет всегда придерживаться оборонной стратегии и поддерживать свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Представители внешнеполитического ведомства Китая неоднократно отмечали, что КНР не соревнуется ни с одной страной в мощности, количестве и масштабе ядерного потенциала, а также не участвует в гонках вооружений в какой-либо форме, при этом Пекин намерен продолжить модернизацию своего ядерного арсенала для решения вопросов безопасности.

19 октября Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военной мощи КНР. В нем говорится, что ядерный арсенал КНР включает более 500 оперативно развернутых боеголовок, к 2030 году их количество может превысить 1 тыс. По мнению авторов отчета, темпы расширения китайского ядерного арсенала "превосходят прогнозы" американской стороны, в прошлом году в нем было на 100 боеголовок меньше.