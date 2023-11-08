Сейм Литвы будет работать дистанционно в случае военного конфликта

Такой режим опробовали во время пандемии, отметил вице-спикер Паулюс Саударгас

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы в случае военного конфликта продолжит работу, перейдя на дистанционную форму. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил вице-спикер законодательного собрания Паулюс Саударгас.

"Мы и в условиях войны должны обеспечить функционирование законодательного органа и принятие необходимых законов, поэтому Сейм продолжит работу, но в дистанционной форме", - сказал он в связи с принятием всеобщего плана обороны. Он был утвержден 6 ноября госсоветом обороны во главе с президентом республики. В плане подчеркивается необходимость сохранения функционирования органов государственной власти при военном конфликте.

"Механизм дистанционной работы Сейма нами уже опробован во время пандемии коронавируса. В случае критической необходимости сможем вновь его задействовать", - сказал вице-спикер.