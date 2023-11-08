СМИ: при ударе Израиля по лагерю для беженцев в секторе Газа погибли 18 человек

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли в результате удара Армии обороны Израиля по жилому дому в лагере для беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По сведениям его источников, жертвами обстрела стали не менее 10 детей. Дополнительные подробности пока не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.