Киевляне увольняются из-за необходимости мужчинам до 60 вставать на учет по мобилизации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Военкоматы обязали предприятия в Киеве подать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на учет в рамках всеобщей мобилизации, на этом фоне начались массовые увольнения, рассказали ТАСС очевидцы.

Ранее сегодня Верховная рада объявила о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

"На наше предприятие буквально на днях пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет, с конкретной целью выявить тех, кто еще подлежит мобилизации", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что форму обязаны заполнить все сотрудники в возрасте до 60 лет. Ранее, по его словам, в столице фиксировались случаи мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет и старше.

На этом фоне, как рассказал еще один собеседник, на столичных предприятиях "начались массовые увольнения мужчин".

С февраля прошлого года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным очевидцев, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказывают, что мобилизуют даже людей с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, с инвалидностью.

Нередко сотрудники военкоматов применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то, что в соцсетях часто выкладывают соответствующие кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства.