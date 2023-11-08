8 ноября, 11:37

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на Филипоненко

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

В военной разведке сообщили, что была проведена "специальная операция" по организации покушения на депутата

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на депутата Народного совета (парламента) ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко, погибшего из-за подрыва автомобиля.

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Как сообщается в Telegram-канале военной разведки, была проведена "специальная операция" по организации покушения на депутата.

Михаил Филипоненко погиб в Луганске в результате подрыва автомобиля. 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже было совершено покушение. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью депутата. 

Теги:
Украина
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