В Минске заявили, что НАТО рассматривает Восточную Европу как плацдарм для агрессии

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил, что численность объединенных сил блока в регионе превышает 60 тыс. человек

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. НАТО, расширяя свое военное присутствие прежде всего у западных границ Союзного государства, рассматривает Восточно-европейский регион как плацдарм для развязывания агрессии. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, комментируя поднятые Минском темы на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, Североатлантический альянс "рассматривает Восточно-европейский регион как плацдарм для развязывания агрессии в ближайшее время". "Происходит интенсивное увеличение группировок, численности вооруженных сил на территории прежде всего Восточной Европы, - сказал Вольфович. - Только за 2023 год группировки увеличены в 2,5 раза, и всего численность объединенных сил блока НАТО в Восточной Европе превышает 60 тыс., из них 32 тыс. - это американские военнослужащие, свыше 20 тыс. находятся в непосредственной близости от границ Союзного государства - на территории Польши и прибалтийских государств". Он также указал на увеличение расходов военных бюджетов стран НАТО, растущую разведывательную деятельность.

Вольфович отметил, что на встрече секретарей Совбезов белорусская сторона акцентировала внимание на стратегии непрямых действий коллективного Запада по отношению к странам СНГ на основе "инструментов и методов гибридных войн, а также технологий цветных революций". Также Минск поднял вопрос, касающийся расширения пояса недобрососедства вокруг СНГ. "Это и то, что происходит сегодня на Южном Кавказе, в Центральной Азии, то, что сегодня происходит в Восточно-европейском регионе - это Украина и Приднестровье, это конфликты, которые, к сожалению, происходят на границе Таджикистана и Кыргызстана", - пояснил госсекретарь.

Также речь шла и о влиянии экстремистских и террористических угроз на ситуацию вокруг СНГ, в частности в связи подготовкой на Украине и на территориях стран коллективного Запада незаконных вооруженных группировок и разведгрупп. Подняла белорусская сторона и тему экономического давления Запада на страны СНГ на фоне санкций против России и Белоруссии.