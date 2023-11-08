В Минске заявили, что Польша и страны Балтии игнорируют призывы решить проблему мигрантов

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил, что белорусская сторона открыта к диалогу по всем вопросам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Польша и страны Балтии не отвечают на призывы белорусских властей найти решение миграционной проблемы. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в рамках проходящей в Москве встречи секретарей совбезов стран СНГ.

"Все наши посылы и обращения к нашим соседям - давайте конструктивно разговаривать, в том числе и на миграционную тему, чтобы найти выходы из этой ситуации, найти пути ее решения, - остаются без ответа", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.

По его словам, при этом власти Польши и стран Балтии обвиняют белорусскую сторону в создании какого-то миграционного кризиса. "Но что мы видим: только за этот год нашими пограничниками зафиксировано около 3 тыс. попыток выдворения групп мигрантов с сопредельной территории", - сказал госсекретарь. Он также напомнил, что белорусская сторона фиксирует десятки случаев подбрасывания тел мигрантов с сопредельной территории.

"Мы открыты к диалогу по всем вопросам, но наши обращения и по линии погранведомств, и по линии министерства иностранных дел остаются без ответа: наши соседи, не народы, народы Польши и Прибалтики с удовольствием едут в Беларусь, руководство этих стран просто не хочет идти по пути решения всех вопросов в конструктивном русле", - сказал Вольфович.