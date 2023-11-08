В Ханкенди прошел военный парад с участием президента Азербайджана

Его приурочили к третьей годовщине победы республики во второй Карабахской войне

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Военный парад по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во второй Карабахской войне осенью 2020 года состоялся в городе Ханкенди в Карабахе. На нем присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан Алиевой и сыном Гейдаром, сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

Несколько кадров с парада продемонстрировал гостелеканал AzTV. По главной площади Ханкенди маршем прошли группа знаменосцев, военнослужащие различных родов войск, была продемонстрирована военная техника, состоящая на вооружении азербайджанской армии, а также часть военной техники ВС Армении, взятой в качестве трофеев. Президент Азербайджана выступил на параде с речью.

Праздничные шествия военнослужащих прошли в Баку и других крупных городах страны.

27 сентября 2020 года обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, там начались активные бои.

9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем несколько районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.