Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Еврокомиссия ранее рекомендовала предоставить республике статус кандидата на вступление в сообщество

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Грузия продолжит курс на полноценное членство в ЕС, после того как Еврокомиссия рекомендовала предоставить республике статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Еврокомиссия дала положительную оценку и рекомендовала предоставить заслуженный статус кандидата [в члены ЕС] для Грузии. Мы благодарны за поддержку и рады продолжить наш путь к полноценному членству в ЕС", - написал Гарибашвили в соцсети X (ранее Twitter).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также написала на своей странице в соцсети, что будет "выполнять свою роль проевропейского лидера, чтобы способствовать осуществлению все еще требуемых реформ".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в среду заявила, что организация рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата в члены союза. Еврокомиссия позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.