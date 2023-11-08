В Белоруссии заявили, что извлекают уроки из конфликта на Украине и Ближнем Востоке

Государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович отметил, что это нужно, чтобы не допустить подобного на территории страны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти анализируют конфликты на Украине и Ближнем Востоке, чтобы не допустить подобного на своей территории. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в рамках проходящей в Москве встречи секретарей совбезов стран СНГ.

"Конечно же, мы анализируем ситуацию, которая происходит, делаем определенные выводы и извлекаем уроки не только из Украины, но и таких конфликтов [на Ближнем Востоке], чтобы не допустить подобного на территории Беларуси", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.

По его словам, МИД и секретариат Совета безопасности практически ежедневно отслеживают ситуацию в мире и те конфликты, которые происходят, отметив, что в Белоруссии "по сути войну между Израилем и Палестиной", воспринимают болезненно.

Вольфович указал на то, что многие лидеры на международной арене, призывают остановить кровопролитие на Ближнем Востоке, США - подливают масла в огонь. "Мы прекрасно понимаем, кто стоит за причинами этого конфликта: США стоят за активацией развязывания конфликта между Израилем и Палестиной. И вместо того, чтобы остудить головы и остановить это, американцы подливают масла в огонь, в отличие от Российской Федерации и других стран", - сказал Вольфович. По его словам, "нормальные, здравомыслящие лидеры на международной арене, наоборот, призывают остановить кровопролитие и найти мирные пути решения тех противоречий, которые сегодня имеют место". Белоруссия, отметил он, всегда призывала и призывает к мирному урегулированию любых конфликтов.