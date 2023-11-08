В Китае заявили об уважении России за способность противостоять санкциям Запада

По словам заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжана Юся, это показывает, что "никакая трудность не сгибает РФ"

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. КНР уважает РФ за способность противостоять санкциям западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

"Российская Федерация под вашим руководством упорно стоит перед лицом <…> санкций Запада, это показывает, что никакая трудность не сгибает Россию. За это китайская сторона выражает уважение", - сказал Чжан Юся. Кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

По словам зампреда ЦВС КНР, в этот раз китайская военная делегация прибыла в Россию, чтобы реализовать важные договоренности между лидерами двух стран, провести очередное заседание по военно-техническому сотрудничеству и укрепить двустороннее военное взаимодействие.

"Разрешите передать теплейший привет и наилучшие пожелания от имени председателя [КНР] Си Цзиньпина, - сказал Чжан Юся. - В 2013 и 2017 годах я имел большую честь два раза встретиться с вами. Сегодня, через шесть лет, для меня очень почетно еще раз встретиться с вами".

Ранее зампред ЦВС КНР встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе этой встречи российский министр заявил, что отношения между РФ и КНР - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Он указал, что страны не создают военный блок. Чжан Юся в свою очередь отметил, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на самом высоком уровне.

30 сентября Чжан Юся и Шойгу провели встречу в Пекине на полях 10-го Сяншаньского форума по безопасности. Тогда зампред ЦВС КНР заявил, что Китай готов вместе с Россией активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности, а также совместно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность.