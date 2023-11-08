СМИ: в Польше начали расследование в связи с тяжелым ранением мигранта из Сирии на границе

По информации Gazeta Wyborcza, военная прокуратура сообщила, что выстрел в мигранта был случайным и произошел во время преследования в труднодоступной местности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Белостока начала расследование обстоятельств, при которых польский пограничник выстрелом из автомата тяжело ранил 22-летнего сирийского мигранта. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

Сириец, который пересек польско-белорусскую границу днем 3 ноября, с огнестрельным ранением попал в больницу. Ему выстрелил в спину польский солдат поблизости от местечка Топило в районе Беловежской Пущи, говорится в статье. Инцидент произошел на польской территории, на расстоянии 6-9 км от границы. Пуля попала в позвоночник, операция по ее извлечению длилась шесть часов. Позже в этом же районе было найдено тело еще одного сирийского мигранта, о причинах смерти которого не сообщается.

По информации военной прокуратуры, выстрел в мигранта был случайным и произошел во время преследования в труднодоступной местности.

В октябре мигранты пытались прорвать польско-белорусскую границу свыше 2 тыс. раз, в сентябре таких попыток было совершено около 1,1 тыс., сообщила польская служба пограничной охраны.

В 2022 году польские власти построили на границе с Белоруссией стену высотой 5,5 м и длиной 186 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всего заграждения размещены видеокамеры, осветительные приборы и датчики движения. Несмотря на это, отдельным группам мигрантов удается проникать вглубь польской территории.