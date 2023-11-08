В Иране заявили, что заключенные в РФ граждане вскоре смогут отбыть наказание на родине

Министр юстиции страны Амир Хосейн Рахими заявил, что меры для передачи иранских заключенных в России находятся на завершающей стадии

ДУБАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Граждане Ирана, отбывающие наказание в России, вскоре могут быть переведены в исламскую республику. Об этом заявил министр юстиции Ирана Амир Хосейн Рахими на встрече с российским коллегой Константином Чуйченко в Тегеране.

"Меры для передачи иранских заключенных в России находятся на завершающей стадии, и вскоре мы станем свидетелями перевода иранских заключенных, желающих отбывать наказание в Иране", - приводит его слова агентство IRNA. "Двое иранцев, отбывающих наказание в России, скоро вернутся в Иран согласно достигнутым договоренностям", - добавил он.

Министерства юстиции России и Ирана провели в Тегеране заседание совместной коллегии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста РФ. "Участники заседания обсудили широкий спектр наиболее актуальных вопросов по различным направлениям деятельности ведомств, а также рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества в правовой области", - уточнили в ведомстве. По информации министерства, затрагивались также вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций, исполнительного производства, регистрации актов гражданского состояния, адвокатуры, нотариата, оказания международной правовой помощи, проставления апостиля и формирования системы получения качественного юридического образования.