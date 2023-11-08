8 ноября, 12:35,
обновлено 8 ноября, 13:14

В Белоруссии заявили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО по ДОВСЕ

Начальник департамента международного военного сотрудничества МО республики Валерий Ревенко заявил, что последствия этих действий еще предстоит оценить

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена после приостановки странами НАТО участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

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"Государства - члены НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ. Альтернативы договору не создано. Последствия данных действий еще предстоит оценить, но уже очевидно, что система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Ревенко подчеркнул, что Белоруссия "всегда соблюдала положения ДОВСЕ". "В период [пандемии] COVID-19 приостановила верификационную деятельность только после того, как это сделали другие страны, а с июня 2022 года была готова снова принимать инспекции. Непрерывно осуществлялся обмен информацией по договору", - напомнил он.

Страны НАТО 7 ноября объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в связи с завершением процедуры выхода из договора Российской Федерации. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации. 

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