Модернизация части КПП на границе Монголии и РФ завершится в 2023 году

Другую часть работ выполнят в 2024 году

УЛАН-БАТОР, 8 ноября. /ТАСС/. Модернизация части монгольских контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ завершится в 2023 году, другая часть работ будет выполнена в 2024 году. Об этом сообщил министр по делам пограничных переходов Монголии Буяагийн Тулга в своем докладе на международном форуме "Транспортная неделя".

"Грузовой терминал самого крупного пункта пропуска на монголо-российской границе, "Алтанбулаг", будет сдан после модернизации в этом месяце, а пассажирский терминал будет готов в наступающем году. Завершена и модернизация погранперехода с Россией "Боршоо - Хандгайт", он откроется в этом году", - сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что готовится генеральный план модернизации погранпереходов на границе с российской республикой Алтай ("Цагаануур - Ташанта"), на границе с республикой Тыва ("Арцуур - Цагаантолгой"). Завершаются проектные работы в пункте пропуска на границе с Забайкальским краем "Эрээнцав - Соловьевск".

"Наша цель - увеличить грузовые и пассажирские перевозки через наши погранпереходы и увеличить экспорт Монголии до $14 млрд с 2022 по 2024 годы, $17 млрд в 2025-2028 годах и $20 млрд в 2029-2030 годах. Для этого надо увеличить пропускную способность погранпереходов как минимум в три раза и соединить их с железной дорогой. Строятся 2 966 км автодорог, соединяющих пункты пропуска", - уточнил министр.

Всего в Монголии 39 погранпереходов, из них 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10, из которых восемь автомобильных и два железнодорожных.