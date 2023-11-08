В ЕС назвали грузинские выборы 2024 года важным шагом для сближения с Европой

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил надежду на свободный и справедливый характер электоральных процессов, назвав это "позвоночником демократии"

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Качество проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году будет одним из факторов дальнейшего сближения страны с Евросоюзом. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Мы определили 9 шагов. Некоторые из них очень знакомы, потому что являются частью 12 приоритетов, выполнение которых продолжается. Остальные новые, и один из них - свободные и справедливые выборы. Это позвоночник демократии. И не только день выборов, но и весь предвыборный период", - заявил Герчинский журналистам.

Посол выразил надежду, что всем партиям-кандидатам на выборах предоставят равные возможности и, что самое главное, не будет насилия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что организация рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата в члены союза. Еврокомиссия позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу. Итоговое заключение по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата Совет ЕС огласит в декабре.

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.