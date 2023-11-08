8 ноября, 12:48,
обновлено 8 ноября, 13:00
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент республики отметил, что Баку добился того, к чему стремился

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией.

"Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место", - сказал он, выступая на военном параде в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во второй карабахской войне. Текст речи главы государства опубликовало государственное информационное агентство AzerTag. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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