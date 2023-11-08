СМИ: перевозчики Польши продолжат блокаду КПП с Украиной до выполнения всех требований

Как сообщила радиостанция RMF24, образовалась "гигантская очередь" из сотен машин - 900 у "Гребенное - Рава-Русская", 650 - у "Дорогуск - Ягодин".

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Польские перевозчики, блокирующие работу трех автомобильных КПП на границе с Украиной, продолжат протест до выполнения всех своих требований. Об этом сообщила радиостанция RMF24, корреспондент которой посетил места блокады.

"Перевозчики утверждают, что будут продолжать свой протест до результата", - говорится в сообщении.

По данным RMF24, на заблокированных КПП образовалась "гигантская очередь" из сотен машин: 900 у КПП "Гребенное - Рава-Русская", 650 - у КПП "Дорогуск - Ягодин". Организаторы блокады пропускают в каждую сторону по три машины в час. Исключения делаются для бензовозов, медтранспорта, машин, перевозящих животных и быстропортящиеся продукты, а также для военных.

Блокада началась в понедельник. Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и в частности восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. "Без этого 80% польских [транспортных] фирм обанкротятся", - заявил радиостанции Мачей Вроньский, председатель польского Союза работодателей транспорта и логистики.