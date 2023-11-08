"Это не у нас нет души": как ближневосточный вопрос расколол демократов в США

Война на Ближнем Востоке раскалывает демократов. Споры политиков с полярными мнениями уже стали достоянием общественности и продемонстрировали поколенческие и политические расхождения в рядах партии. Почему демократы не могут найти общий язык и как это сказывается на их работе — в материале ТАСС

Раскол из-за войны

Демократическая партия вновь раскалывается. Существенные противоречия этой политической силе не в новинку, но конфликт на Ближнем Востоке значительно обострил их.

В Белом доме регулярно заявляют, что отвергают призывы к "общему прекращению огня" в рамках палестино-израильского конфликта, считая это "нецелесообразным". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби объяснил, что на сегодняшний день полное сворачивание боевых действий во всем регионе стало бы проигрышным решением. При этом США настаивают на "временном и локальном прекращении огня в гуманитарных целях".

Некоторые члены команды президента Джо Байдена утверждают, что Белый дом "потворствует безнравственному нападению" на палестинцев. Другие демократы уверены, что американский лидер проявляет моральную ясность, защищая Израиль от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, пишет портал Axios со ссылкой на свои источники.

Некоторые сотрудники Национального комитета Демократической партии (НКДП), на который Байден опирается в своей предвыборной кампании, пребывают в отчаянии из-за масштабов конфликта и количества погибших в результате ответных действий Израиля в Секторе Газа. Один из членов НКДП даже рассматривает возможность ухода в отставку из-за позиции Байдена в этом конфликте, отмечает Axios.

На фоне ближневосточного конфликта особенно ярко проявились поколенческие и политические разногласия в НКДП. Израиль находит поддержку в основном у старшего поколения демократов, тогда как молодые члены комитета с большим пониманием относятся к судьбе палестинцев, обращает внимание портал.

На прошлой неделе 51 сотрудник НКДП (из примерно 300) подписал письмо к руководству комитета, в котором они назвали "моральным долгом НКДП" убедить Байдена публично призвать к прекращению огня, писала газета The Huffington Post.

Раскол всплыл на поверхность

Усиливающееся противостояние сегодня очевидно для многих на фоне споров демократов, которые уже разворачиваются в Палате представителей. 25 октября она приняла резолюцию о поддержке Израиля. В ней подтверждается "приверженность США обеспечению безопасности Израиля, в том числе путем оказания помощи в области безопасности", а также содержится призыв ко всем странам "безоговорочно осудить жестокую войну ХАМАС".

За нее проголосовали 410 парламентариев, десять выступили против, а шестеро воздержались. Среди отвергших резолюцию — девять демократов. Это стало причиной обострения внутрипартийной публичной вражды. Один из наиболее приметных конфликтов возник между членами партии Джошем Готтхаймером и Андре Карсоном.

Готтхаймер написал на своей странице в X (ранее Twitter), что его коллеги-демократы, которые проголосовали против того, чтобы "встать на сторону нашего союзника Израиля и осудить террористов ХАМАС", "презренны и не говорят от имени нашей партии".

Мусульманин Карсон назвал Готтхаймера "трусливым" и "не подходящим на роль члена Конгресса", отмечает CNN.

Другой конфликт произошел после того, как демократ Дебби Вассерман-Шульц заявила, что у людей, не осудивших действия ХАМАС, "нет души", пишет New York Times. После этого ее коллега Саммер Ли задалась вопросом, почему Вассерман-Шульц не выразила аналогичного возмущения в связи с гибелью палестинцев. Такой реакции нет и в самой резолюции, отметила она.

"Чтобы дегуманизировать кого-то другого, нужно самому отказаться от части своей собственной человечности. Это не у нас нет души. Я бы сказала, что ей (Вассерман-Шульц — прим. ТАСС), возможно, следует заняться самоанализом", — отметила Саммер Ли.

Члены так называемого "Отряда" (англ. Squad), известной группы прогрессистов Палаты представителей, обвинили Белый дом в предоставлении Израилю возможности нанесения ответного удара, который поставил под угрозу жизни десятков тысяч палестинцев в Газе, отмечает Axios.

"Мы буквально все еще наблюдаем, как люди совершают геноцид и убивают огромное количество людей, а мы все еще стоим в стороне и ничего не говорим", — заявила на недавнем митинге демократ Рашида Тлаиб, первая американка палестинского происхождения в Конгрессе.

В ходе своего выступления в Палате представителей она заявила, что идея о том, что критика правительства Израиля — это антисемитизм, создает очень опасный прецедент и используется, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает за права человека по всей стране.

"Не могу поверить, что должна это говорить, но палестинский народ не расходный материал", — сказала она.

Вечером 7 ноября Палата представителей проголосовала за порицание Тлаиб (234 против 188). Порицание — это наказание на одну ступень выше исключения из Палаты представителей.

Лидер прогрессивной группы демократов в нижней палате Прамила Джаяпал, выступившая за резолюцию по Израилю, сказала, что изначально поддерживала ее, но по ходу расширения масштабов конфликта у нее появилось желание включить в документ формулировки о признании гибели невинных палестинцев и осуждении отсутствия гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газа.

"Я думаю, что речь идет о более чем 6 тыс. погибших палестинцев, о гуманитарной помощи, которую не доставляют, о топливе, которое не пускают. И мне кажется, что мы должны признать боль и страдания израильского народа, а также палестинского народа", — приводит ее слова CNN.

Давние противоречия

Израиль становился предметом споров демократов еще до атаки ХАМАС, произошедшей в октябре. В июле The New York Times писала, что в преддверии визита израильского президента Ицхака Герцога в Вашингтон проявился глубокий раскол среди демократов в Конгрессе по вопросу о том, насколько сильно нужно поддерживать Израиль и нужно ли это вообще.

Споры на эту тему тоже стали достоянием общественности, после того как Прамила Джаяпал публично назвала Израиль "расистским государством". Это вызвало резкое осуждение со стороны лидеров демократов в Палате представителей. Группа из более чем 40 ее однопартийцев во главе с Джошем Готтхаймером опубликовала письмо, в котором осудила ее заявление, назвав его "неприемлемым".

"Израиль — законная родина еврейского народа, и попытки делегитимизировать и демонизировать его не только опасные и антисемитские, но и подрывают национальную безопасность Америки", — отмечалось в письме.

Из-за резкой критики ей пришлось отказаться от своего комментария, но не от оценки ситуации, ставшей его причиной. По ее мнению, крайне правое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху проводит дискриминационную и откровенно расистскую политику.

Коллегу поддержала Рашида Тлаиб, которая написала в X, что "израильское правительство совершает преступление апартеида".

Возникшая перепалка стала иллюстрацией к уже давно назревающему конфликту внутри Демократической партии по вопросу о том, должен ли правый поворот израильского правительства заставить США пересмотреть элементы альянса с Израилем, пишет NYT. Как отмечает издание, уклон израильского правительства вправо проявляется как в отношении к палестинцам, так и в попытках навязать судебные изменения, широко критикуемые за их недемократичность.

Увеличивающаяся группа прогрессивных законодателей стала все более решительно осуждать Израиль за его политику, нередко сталкиваясь за это с обвинениями в антисемитизме со стороны как республиканцев, так и демократов в Конгрессе, которые долгое время избегали практически любой критики Израиля за исключением узких разногласий по политическим вопросам.

"Каждый раз, когда кто-то выступает с критикой Израиля, его, скорее всего, назовут антисемитом или антиизраильтянином, что не соответствует действительности. Важно привлечь их к ответственности, чтобы они стали лучше и чтобы мы могли оставаться союзниками", — отмечал демократ Джамаал Боуман.

Вопрос Украины

Пока демократы спорят об этических и политических аспектах отношений с Израилем и оказания ему помощи, раскол намечается не только среди членов партии, но и в Конгрессе в целом. В начале месяца Палата представителей большинством голосов поддержала предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов (СВД) США. Финансирование Киева в этой инициативе отсутствует. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон уточнил, что оказание возможной дальнейшей помощи Украине нижняя палата Конгресса намерена увязать с ужесточением контроля за южной американской границей.

Но Сенат от идеи Палаты представителей отказался. 7 ноября демократы в верхней палате заблокировали рассмотрение законопроекта о помощи Израилю. В Сенате объяснили, что считают необходимым оказание помощи не только Израилю, но и Украине, а также выступили против того, чтобы финансы для еврейского государства изыскивались за счет сокращения средств для СВД.

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер назвал предложение республиканцев "глубоко ошибочным".

Против него выступил и сам президент. Как предупредили в Белом доме, Байден наложит вето на этот законопроект, не предполагающий помощи для Украины, если он будет согласован обеими палатами Конгресса.

Запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе Конгрессу направил сам Белый дом. В общей сложности администрация президента хотела бы получить на эти цели порядка $106 млрд. Все это происходит в условиях попытки Конгресса принять бюджет на новый финансовый год, пока на горизонте появляется новая угроза шатдауна.

Раскол в рядах Демократической партии на Капитолийском холме лишь усугубляется республиканцами, которые стремятся использовать его в своих целях, пишет NYT. Издание обратило внимание, что, по мнению некоторых левых демократов, в предложенном плане чрезвычайных расходов Байдену следовало бы запросить больше гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения.

Тем временем число демократов в Конгрессе, призывающих к прекращению огня, растет, а критики Израиля становятся все смелее, отмечает газета.

"США должны прекратить финансировать эти зверства против палестинцев", — написала в X демократ Кори Буш.

Раскол и выборы

Избирательная кампания 2024 года "обещает быть долгой и изнурительной, а президент делает ее еще более трудной", приводит Axios слова высокопоставленного сотрудника НКДП.

Как обращают внимание СМИ, нынешняя ситуация напоминает внутренние разногласия по поводу войны во Вьетнаме, которые помешали переизбранию президента Линдона Джонсона в 1968 году. Тогда расширение участия США в войне, а также рост числа жертв среди американцев во Вьетнаме сделали его крайне непопулярным. После того как о своем намерении баллотироваться на пост главы государства от демократов заявили сенаторы Юджин Маккарти и Роберт Кеннеди, Джонсон объявил, что не будет претендовать на очередной срок и уйдет в отставку.

Из-за своей позиции по Израилю Байден уже теряет популярность среди американцев арабского происхождения: она опустилась на 42 процентных пункта — до рекордно низкой отметки в 17%, свидетельствуют данные Арабо-американского института Arab American Institute (AAI). При этом еще в 2020 году этот показатель составлял 59%.

Американцы арабского происхождения составляют сотни тысяч избирателей в ряде ключевых штатов, таких как Мичиган, Огайо и Пенсильвания, отмечает AAI.

Демократическую партию, согласно результатам исследования, поддерживают всего 23% живущих в США арабов. По данным института, этот опрос стал первым за 26 лет исследований, в котором большинство не заявило, что выступает за демократов.

Лидия Мисник