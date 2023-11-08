Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Его рассмотрят в ближайшее время

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и разместил фотографию заявления министра.

Как уточнил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент рассмотрит вопрос об отставке Гутцайта 9 ноября.

О готовящемся увольнении министра стало известно в понедельник, однако причины до сих пор не назывались. Гутцайт - фехтовальщик, олимпийский чемпион в командном зачете (1992), заслуженный мастер спорта СССР (1992) и заслуженный тренер Украины (2003). Он стал министром спорта в марте 2020 года, а также с ноября 2022 года возглавил Национальный олимпийский комитет .