Алиев заявил, что ситуация на границе с Арменией находится под контролем Азербайджана

По словам азербайджанского лидера, в стране "больше не будет места сепаратизму"

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Азербайджан контролирует ситуацию на границе с Арменией. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на военном параде в городе Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе в честь дня победы во второй Карабахской войне 2020 года.

"Мы знали, что в Армении [после второй карабахской войны] поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы. Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем", - сказал Алиев.

Глава государства также заявил, что "в Азербайджане больше не будет места сепаратизму". "Сегодня азербайджанское государство контролирует всю территорию страны", - подчеркнул он.