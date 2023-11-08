8 ноября, 13:28

Алиев заявил, что ситуация на границе с Арменией находится под контролем Азербайджана

По словам азербайджанского лидера, в стране "больше не будет места сепаратизму"

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Азербайджан контролирует ситуацию на границе с Арменией. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на военном параде в городе Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе в честь дня победы во второй Карабахской войне 2020 года.

"Мы знали, что в Армении [после второй карабахской войны] поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы. Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем", - сказал Алиев.

Глава государства также заявил, что "в Азербайджане больше не будет места сепаратизму". "Сегодня азербайджанское государство контролирует всю территорию страны", - подчеркнул он. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация