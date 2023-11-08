8 ноября, 13:40

Таджикистан и Иран подписали меморандум об отмене визового режима

© Андрей Грязнов/ ТАСС

В настоящее время между странами наладили регулярное авиасообщение

ДУШАНБЕ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительства Таджикистана и Ирана заключили меморандум об отмене визового режима для граждан двух государств, документ был подписан в присутствии президентов Эмомали Рахмона и Эбрахима Раиси во Дворце нации в Душанбе в ходе визита иранского лидера.

"В присутствии глав государств был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Исламской Республики Иран об отмене виз для владельцев загранпаспортов", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Впервые об упрощении визового режима Рахмон и Раиси высказались на двусторонней встрече на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. В настоящее время между Таджикистаном и Ираном налажено регулярное авиасообщение. Однако на данный момент из Таджикистана в Иран без визы могут поехать только владельцы служебных и дипломатических паспортов и находится там не более месяца.

Раиси 8 ноября прибыл c визитом в Душанбе во второй раз. Впервые он посетил Таджикистан в сентябре 2021 года - тогда он принял участие в качестве страны-наблюдателя в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Это была первая зарубежная поездка Раиси в должности президента. 

Теги:
ТаджикистанИранРахмон, ЭмомалиРаиси, Эбрахим
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация