Таджикистан и Иран подписали меморандум об отмене визового режима

В настоящее время между странами наладили регулярное авиасообщение

ДУШАНБЕ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительства Таджикистана и Ирана заключили меморандум об отмене визового режима для граждан двух государств, документ был подписан в присутствии президентов Эмомали Рахмона и Эбрахима Раиси во Дворце нации в Душанбе в ходе визита иранского лидера.

"В присутствии глав государств был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Исламской Республики Иран об отмене виз для владельцев загранпаспортов", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Впервые об упрощении визового режима Рахмон и Раиси высказались на двусторонней встрече на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. В настоящее время между Таджикистаном и Ираном налажено регулярное авиасообщение. Однако на данный момент из Таджикистана в Иран без визы могут поехать только владельцы служебных и дипломатических паспортов и находится там не более месяца.

Раиси 8 ноября прибыл c визитом в Душанбе во второй раз. Впервые он посетил Таджикистан в сентябре 2021 года - тогда он принял участие в качестве страны-наблюдателя в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Это была первая зарубежная поездка Раиси в должности президента.