В Гамбурге сообщили, что никто не пострадал в результате инцидента в школе

По словам представителя местной полиции, проводится обыск в образовательном учреждении

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате инцидента, произошедшего в одной из школ гамбургского района Бланкенезе, где двое учеников угрожали учительнице. Об этом пишет газета Hamburger Morgenpost со ссылкой на представителя местной полиции.

По ее информации, на текущий момент пострадавших нет. Полиция проводит обыск в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников угрожали учительнице в школе Гамбурга. Как отмечает газета Bild, речь идет об учениках мужского пола. Предположительно, им от 12 до 16 лет. У одного из них при себе был пистолет. Как указывает издание, злоумышленники, вероятно, скрылись в неизвестном направлении, ведется их розыск. Пока не установлено, являются ли они учениками этой школы.

В здании находилось около 1 тыс. учеников. Учащиеся двух классов уже эвакуированы, остальные все еще находятся внутри. Район Бланкенезе расположен на Эльбе и считается благополучным.