Источник: похищенный боевиками ХАМАС в Израиле испанец погиб

Речь идет об Иване Ильарраменди

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Подданный Испании, который был похищен боевиками палестинского радикального движения ХАМАС в Израиле, погиб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили дипломатические источники в МИД королевства.

Речь идет об Иване Ильарраменди. Подробностей о его смерти не приводится.

По данным агентства Europa Press, мужчина проживал в Израиле недалеко от границы с сектором Газа вместе с женой - гражданкой Чили.

Ранее Мадрид подтвердил гибель еще одной подданной королевства, которая пропала после нападения ХАМАС на Израиль.