8 ноября, 13:47
Палестино-израильский конфликт

Источник: похищенный боевиками ХАМАС в Израиле испанец погиб

Речь идет об Иване Ильарраменди

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Подданный Испании, который был похищен боевиками палестинского радикального движения ХАМАС в Израиле, погиб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили дипломатические источники в МИД королевства.

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Речь идет об Иване Ильарраменди. Подробностей о его смерти не приводится.

По данным агентства Europa Press, мужчина проживал в Израиле недалеко от границы с сектором Газа вместе с женой - гражданкой Чили.

Ранее Мадрид подтвердил гибель еще одной подданной королевства, которая пропала после нападения ХАМАС на Израиль. 

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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