В ПНА заявили, что Газа неотделима от остальной Палестины

Официальный представитель Палестинской национальной администрации Ибрахим Мильхам отметил, что оккупацию всех этих территорий надо прекратить

ДУБАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины и не может существовать отдельно от других ее территорий, однако необходимо покончить с оккупацией всей палестинской земли. Такое мнение выразил официальный представитель Палестинской национальной администрации (ПНА) Ибрахим Мильхам.

"Разговор о том, что будет потом, может вестись только в том ключе, который обозначил президент Палестины Махмуд Аббас: необходимо установить четкий график, в который будет произведена деоккупация палестинских территорий. Речь при этом не идет о переходных или временных решениях: мы на собственном опыте испробовали все подобные способы. <...> Мы говорим не об одной только Газе - но обо всех оккупированных палестинских территориях. Газа - это естественная часть оккупированной Палестины, и нельзя говорить об одной из ее частей, оставляя при этом без внимания другие", - подчеркнул Мильхам в интервью телеканала Sky News Arabia, говоря о судьбе палестинского анклава после окончания боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

5 ноября Аббас во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ПНА готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения ближневосточного конфликта. Аббас подчеркнул, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина и что ПНА будет нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа, однако после завершения горячей фазы конфликта.