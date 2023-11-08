Суд приступил к рассмотрению апелляции Саркози на приговор по делу о предвыборной кампании

Экс-президент Франции лично прибыл на открытие слушаний, которые продлятся до конца месяца

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению жалобы экс-президента Франции Николя Саркози на приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Как сообщило агентство AFP, экс-президент лично прибыл на открытие слушаний, которые продлятся до конца месяца.

В сентябре 2021 года суд первой инстанции приговорил его к году лишения свободы с отбыванием наказания вне тюрьмы с электронным браслетом по данному делу. В отношении Саркози выдвигалось обвинение в превышении разрешенного порога финансирования президентской кампании (€22,5 млн) на €18 млн. Несмотря на то, что он отрицал вменяемые ему факты и утверждал, что не знал о превышении лимита, суд посчитал, что кандидат "намеренно не контролировал расходы". Ему, по мнению судей, также "были известны размеры расходов".

Помимо Саркози в этом деле на скамье подсудимых числились еще 13 обвиняемых. Соратников экс-президента в партии "Республиканцы", а также коммуникационное агентство Bygmalion обвиняли в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. По мнению обвинения, это делалось, чтобы скрыть превышение кандидатом максимального предела расходов, установленного для проведения избирательных кампаний. Все они были осуждены на сроки лишения свободы от двух до трех с половиной лет. Суд в решении счел отягчающим обстоятельством, что многие обвиняемые являются опытными профессионалами, адвокатами и бухгалтерами.