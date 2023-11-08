Таджикистан и Иран подписали 19 документов о сотрудничестве

Стороны также оформили план реализации программы сотрудничества до 2030 года

ДУШАНБЕ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительства Таджикистана и Ирана подписали несколько документов о сотрудничестве в ходе визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

"По итогам встречи и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Ираном было подписано 19 новых документов", - говорится в сообщении.

После встречи Рахмон заявил журналистам, что в ходе переговоров лидеры Ирана и Таджикистана выразили удовлетворение сотрудничеством государств.

"Наши страны имеют множество возможностей для расширения и дальнейшего развития и укрепления кооперационных связей в различных сферах. <...> В ходе переговоров подписан новый пакет документов двустороннего сотрудничества <...> в сферах транспорта, науки и культуры, спорта, информационных технологий", - сказал президент Таджикистана.

По данным пресс-службы, главы государств подписали совместное заявление, а в их присутствии были подписаны меморандумы: о взаимопонимании по отмене визового режима, о перевозках через иранский порт Чабахар, о сотрудничестве между спасательными и антинаркотическими ведомствами двух государств, о сотрудничестве в области новых технологий и взаимодействии почтовых служб, министерствами образования и культуры, национальными олимпийскими комитетами и библиотеками, а также железнодорожными компаниями.

Кроме того, был подписан план реализации программы сотрудничества до 2030 года между Таджикистаном и Ираном.

Раиси 8 ноября прибыл c визитом в Душанбе во второй раз. Впервые он посетил Таджикистан в сентябре 2021 года - тогда он принял участие в качестве страны-наблюдателя в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Это была первая зарубежная поездка Раиси в должности президента.