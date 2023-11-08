СМИ: Рютте едет в Израиль, чтобы обсудить гуманитарную паузу в Газе

Как сообщил телеканал NOS, и.о. премьер-министра Нидерландов завершил визит в Катар

ГААГА, 8 ноября. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте завершил визит в Катар и направляется в Израиль для переговоров со своим коллегой Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил телеканал NOS.

Рютте встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил обострение палестино-израильского конфликта. Катар играет важную роль в переговорах с Израилем по ситуации в секторе Газа.

"В ходе разговора был поднят ряд вопросов, которые, думаю, было бы разумно обсудить с Нетаньяху, - сказал Рютте, чьи слова привел телеканал. - И я хочу сделать это в ходе личной встречи".

По словам и.о. премьер-министра, Катар рассматривает несколько сценариев для кратковременного перерыва в боевых действиях в секторе Газа. "Есть разнообразные предложения <...>, которые могут позволить добиться прогресса в области гуманитарного доступа и освобождения заложников и иностранцев, но я не могу раскрывать детали, - отметил он. - Если мы хотим добиться результатов, это нельзя обсуждать публично".

Это уже второй раз с момента обострения ближневосточного конфликта, когда Рютте проводит переговоры с Нетаньяху в Израиле. Первая встреча прошла 23 октября.