Во Франции заявили о сильном ударе политики двойных стандартов по репутации в Африке

Авторы соответствующего доклада выступили за "честное дистанцирование" от внутриполитических вопросов африканских стран одновременно с сохранением публичной позиции по поводу приверженности верховенству закона и демократии

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Двойственная политика Франции в Африке, а также склонность решать проблемы военным путем, а не дипломатическим серьезно ударили по репутации Парижа в Африке, и сейчас Франции следует изменить подход, иначе выступления против ее политики продолжат распространяться на континенте. Такое мнение содержится в докладе, представленном на заседании комитета по внешнеполитическим делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

"Стремясь возобновить связи с Африкой и избежать ошибок прошлого, не имея детального представления о континенте и завися от неопределенного политического выбора, [Франция] отказывается проводить настоящую "африканскую политику", - приводит AFP выдержку из доклада, основанного на многомесячных дискуссиях с иностранными лидерами, дипломатами и военными во Франции и франкоязычных странах Африки.

Авторы документа - депутаты Брюно Фукс (партия "Демократическое движение") и Мишель Табаро ("Республиканцы") - считают, что заявления французских властей в отношении Африки часто не воспринимаются должным образом на континенте. Если Париж публично осудил военные перевороты в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, то в 2021 году президент Франции Эмманюэль Макрон своим присутствием на похоронах экс-президента Чада Идрисса Деби Итно фактически легитимизировал переход власти по наследству внутри президентской семьи.

"Если мы не покончим с этой политикой двойных стандартов, то будем продолжать подпитывать скептицизм и неприятие, подпитывать фантазии о скрытых французских планах", - говорится в выдержке из документа, которую приводит газета Le Monde. Авторы работы выступают за "честное дистанцирование" от внутриполитических вопросов африканских стран одновременно с сохранением публичной позиции по поводу приверженности верховенству закона и демократии.

Африканская дипломатия

В докладе содержится призыв к созданию особого африканского отдела в МИД Франции, в котором бы работали "по-настоящему понимающие Африку" люди. Также авторы доклада выступили за назначение французских послов в африканские страны преимущественно из африканской диаспоры. По мнению парламентариев, после начала военной операции в Мали Франция "пострадала из-за превосходства вооруженных сил в ущерб дипломатии".

Отдельной критике подверглась работа Французского агентства развития, эффективность которой была названа "сомнительной". В период с 2020 по 2022 год по линии агентства странам континента было выделено €15,5 млрд в виде кредитов или пожертвований, однако жители этих стран фактически не видят перечисленные средства, "либо потому что деньги не доходят до них, либо потому что агентство не способно продвигать свои проекты", считают депутаты. Они раскритиковали тот факт, что в программах развития почти 30% финансирования выделяется на крупные инфраструктурные проекты, тогда как "африканцам нужны инвестиции в образование и небольшие проекты", которые можно реализовать в короткий срок и с более заметным результатом.

Еще одной проблемой во франко-африканских отношениях называется визовая политика, которую африканские элиты воспринимают как "унизительную". В частности, из-за регулярных отказов в выдаче виз, в том числе политикам высокого ранга, как, например, вице-председателю Национального собрания Камеруна, который не смог из-за этого попасть на конференцию франкоговорящих стран.

Провалы в коммуникации

Наконец, депутаты указывают на многократные провалы в коммуникации, связанные с неудачными высказываниями французских лидеров вроде слов Николя Саркози о том, что "африканский человек недостаточно вошел в историю". Или шутки Макрона на мероприятии с президентом Буркина-Фасо в университете Уагадугу о том, что африканский лидер встал со своего места, чтобы "пойти починить кондиционер".

"Многие из тех, с кем мы общаемся в Африке, говорят, что хотят сотрудничать с Францией, но по-другому. Здесь нет антифранцузских настроений, есть лишь ощущение непонимания и разочарования перед лицом спорного политического выбора, - пишут парламентарии. - Следует отказаться от громких речей, которые часто приводят к разочарованию в ожиданиях, в пользу конкретных действий".