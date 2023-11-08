В США не внесли Вьетнам в список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Минфин США причислил его к торговым партнерам, заявило Вьетнамское информационное агентство со ссылкой на Государственный банк

ХАНОЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США в своем последнем полугодовом отчете о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров Соединенных Штатов не стало включать Вьетнам в список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство со ссылкой на Государственный банк Вьетнама.

Как отмечает агентство, отчет Минфина США основан на трех критериях оценки возможности валютных манипуляций со стороны ключевых торговых партнеров Вашингтона: положительное сальдо двусторонней торговли с Соединенными Штатами; профицит текущего баланса и длительные интервенции на валютном рынке.

Вьетнам соответствует двум из трех критериев - имеет положительное сальдо двусторонней торговли с США и профицит торгового баланса. На основании этого американский Минфин причислил его вместе с Китаем, Германией, Малайзией, Сингапуром и Тайванем к числу шести торговых партнеров, за действиями с национальными валютами которых Соединенные Штаты ведут надзор.

По словам представителей Госбанка Вьетнама, в совместном заявлении о повышении уровня вьетнамско-американских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, принятого в ходе визита в Ханой в сентябре президента США Джо Байдена, содержится высокая оценка предпринимаемых Ханоем усилий по дальнейшей модернизации и повышению прозрачности системы управления денежно-кредитной политикой и валютным курсом, содействию макроэкономической стабильности, обеспечению безопасности и устойчивости банковской системы.

Согласно данным министерства промышленности и торговли Вьетнама, по итогам 2022 года объем взаимной торговли Вьетнама и США достиг $123,86 млрд. Уже несколько лет Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама и его вторым по величине торговым партнером. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН.