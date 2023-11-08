Меркель считает, что евреи должны чувствовать себя в безопасности в Германии

По словам экс-канцлера, в настоящее время люди сталкиваются с "тревожным антисемитизмом" на территории ФРГ

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) в преддверии 85-й годовщины Хрустальной ночи - еврейских погромов в нацистской Германии - призвала к решительным действиям против антисемитизма в стране и отметила, что "евреи должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности в Германии".

"Демократическое большинство нашего государства должно сохранять бдительность", - указала Меркель в заявлении по случаю годовщины Хрустальной ночи. "Борьба со всеми формами антисемитизма - правыми, левыми и мотивированными исламизмом - является нашим государственным и гражданским долгом", - подчеркнула она, добавив, что "евреи должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности в Германии".

Экс-канцлер пояснила, что в стране сложилась довольно непростая ситуация. "Жизнь в Германии снова процветает, и в то же время мы сталкиваемся с тревожным антисемитизмом, который угрожает жизни евреев в нашей стране и других местах мира, которые считались безопасными", - констатировала Меркель. При этом она заметила, что все чаще можно увидеть разжигание ненависти в интернете и в общественных местах. Антисемитские высказывания, отметила бывший канцлер, особенно отвратительны на демонстрациях после террористических нападений палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль.

Хрустальная ночь (ночь на 10 ноября 1938 года) считается началом систематического уничтожения еврейского населения Германии. Тогда нацисты разрушили большую часть существовавших синагог, были разграблены тысячи еврейских учреждений и магазинов. Наутро после погромов улицы германских городов были усыпаны осколками разбитых витрин и окон, поэтому события получили такое название.