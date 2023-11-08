В Гамбурге сообщили о завершении спецназом проверки помещений школы

Полиция города заявила, что ученики скоро смогут покинуть здание

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Оперативные службы Гамбурга завершили операцию в одной из школ Гамбурга, где были замечены вооруженные люди, ученики могут покинуть здание, информации о какой-либо угрозе нет. Об этом сообщила полиция Гамбурга.

"Спецназ завершил проверку помещений. Ученики в скором времени будут выведены из школы", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что двое злоумышленников в возрасте от 12 до 16 лет угрожали одной из учительниц. У одного из них якобы при себе был черный пистолет. Их поиски продолжаются.

"В ходе обыска мы не обнаружили никаких конкретных следов, указывающих на местоположение подозреваемых, - заявил представитель пресс-службы полиции Хольгер Верен. - Мы продолжаем опрос свидетелей, опрос учителей, учеников".