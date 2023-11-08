8 ноября, 15:02
Палестино-израильский конфликт

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке погибло 92 сотрудника ООН

По словам генсека организации Антониу Гутерриша, число погибших мирных жителей в анклаве показывает, что с военной операцией Израиля "явно что-то не так"

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 92 сотрудника всемирной организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

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"Вы можете себе представить, что значит управлять организацией, которая потеряла 92 коллег на месте [конфликта в секторе Газа]? Это, должен вам сказать, очень сложно". - сказал Гутерриш в интервью агентству Reuters.

Генсек подчеркнул, что число погибших мирных жителей в анклаве показывает, что с военной операцией Израиля "явно что-то не так", что негативно влияет и на мировое мнение об израильских властях. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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