С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке погибло 92 сотрудника ООН

По словам генсека организации Антониу Гутерриша, число погибших мирных жителей в анклаве показывает, что с военной операцией Израиля "явно что-то не так"

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 92 сотрудника всемирной организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

"Вы можете себе представить, что значит управлять организацией, которая потеряла 92 коллег на месте [конфликта в секторе Газа]? Это, должен вам сказать, очень сложно". - сказал Гутерриш в интервью агентству Reuters.

Генсек подчеркнул, что число погибших мирных жителей в анклаве показывает, что с военной операцией Израиля "явно что-то не так", что негативно влияет и на мировое мнение об израильских властях.