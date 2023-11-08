В ФРГ за последнее время прошло 450 пропалестинских и 413 произраильских демонстраций

Министр внутренних дел Нэнси отметила, что больше всего демонстраций в поддержку Палестины проходит в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Гессен

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Порядка 450 пропалестинских демонстраций прошло в Германии с начала эскалации ближневосточного конфликта, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

"Это сопоставимо с 413 произраильскими акциями", - сказала Фезер журналистам на пресс-конференции в Берлине. При этом она вновь подчеркнула солидарность ФРГ с Израилем и выступила против проявлений антисемитизма. "Ближневосточный конфликт не должен вестись на улицах Германии", - сказала она.

Министр отметила, что больше всего демонстраций в поддержку Палестины проходит в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Гессен. Большинство актов насилия было зафиксировано на улицах Берлина. "Жизни евреев никогда больше не должны подвергаться опасности", - констатировала Фезер. "Каждый человек, живущий в Германии, несет эту ответственность", - указала она.

Глава МВД Германии назвала нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль "худшим нападением на еврейский народ со времен Холокоста". "Наше место в этой ситуации на стороне Израиля, и в этом нет никаких "но", - заключила она.