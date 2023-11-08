8 ноября, 15:11
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН считает, что сектором Газа должна руководить палестинская администрация

Антониу Гутерриш отметил, что для этого потребуется переходный период

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что после окончания ближневосточного конфликта сектором Газа должна управлять палестинская администрация, но понимает, что для этого потребуется переходный период.

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"Я считаю, что лучшим сценарием будет, если после завершения [Израилем] военной операции палестинская администрация, надеюсь, реорганизованная палестинская администрация сможет взять на себя политическое руководство Газой. Конечно, будет переход <...> между израильской оккупацией и грядущим решением [проблемы]. Несколько организаций могут сыграть в этом свою роль. ООН может сыграть в этом роль, ряд стран, которые обладают авторитетом в регионе, могут сыграть свою роль. США могут сыграть свою роль. Но это, конечно, необходимо обсуждать с палестинцами и израильтянами", - сказал он на конференции, организованной агентством Reuters в Нью-Йорке.

"И все это будет начальной точкой серьезного обсуждения концепции сосуществования двух государств. Я верю, что иногда худшие трагедии превращаются в возможности", - добавил Гутерриш. Он пояснил, что ситуация не менялась на протяжении долгого времени, но теперь, после выхода из кризиса, может быть, удастся создать независимое палестинское государство, принимая во внимание как обеспокоенность Израиля в сфере безопасности, так и запросы палестинцев. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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