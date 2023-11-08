Посол ЕС в Киеве передала украинскому премьеру отчет Еврокомиссии по Украине

Денис Шмыгаль заявил, что за полтора года Украина реализовала несколько важных структурных реформ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова официально передала украинскому премьеру Денису Шмыгалю отчет Еврокомиссии (ЕК) по Украине.

"Сегодняшняя оценка крайне важна в контексте определения наших дальнейших шагов на евроинтеграционном пути", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, за полтора года Украина "реализовала ряд важных структурных реформ". "Нашим следующим шагом является подготовка к концу года национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС", - добавил премьер.

Ранее ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество. Однако, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении, по всем странам ЕК включила несколько условий, которые они должны выполнить до принятия окончательного решения. Первым из условий для всех стран является усиление борьбы с коррупцией. Фон дер Ляйен сообщила, что при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах".

Согласно распространенным Еврокомиссией документам, Украине для завершения переговоров предстоит согласовать с Брюсселем свыше 30 так называемых переговорных глав. Их точное число станет известно после утверждения мандата Совета ЕС на переговоры с Киевом, что может произойти не раньше весны 2024 года. Эти главы представляют собой обширные разделы украинского законодательства и регулятивных норм, покрывающих все без исключения сферы жизни страны: политику, экономику, судебную систему. Такие переговоры могут длиться десятилетиями без гарантий успешного завершения. Так, переговоры о приеме в ЕС Турции продолжаются уже более 18 лет.