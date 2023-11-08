В Грузию прибыл Военный комитет НАТО для ознакомления с реформами в сфере обороны

Его возглавляет адмирал Роб Бауэр

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром прибыл в Грузию для ознакомления с прогрессом республики на пути стремления в Североатлантический альянс. Об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"В Грузию с двухдневным визитом прибыл Военный комитет НАТО. Главу Военного комитета адмирала Роба Бауэра принял министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. <...> Стороны обсудили прогресс, достигнутый Грузией в процессе реформ в сфере обороны. Была отмечена важность участия Сил обороны Грузии в совместных учениях и проведение международных учений в Грузии, а также важный вклад Грузии в обеспечение международной безопасности", - говорится в сообщении.

Бурчуладзе и Бауэр также обсудили вопросы региональной безопасности и существующие вызовы. Министр обороны Грузии и глава Военного комитате НАТО затронули тему сотрудничества с альянсом и перспективы развития кооперации, добавили в Минобороны.

Военный комитет НАТО посещает Грузию уже пятый раз. В рамках визита члены комитета планируют посетить межведомственные грузинские учения "Дидгори-2023" и провести в Тбилиси пленарное заседание.