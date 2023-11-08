Кипр выдворит участников беспорядков в центре содержания беженцев

Как сообщили представители Министерства внутренних дел республики, из 33 задержанных 28 человек депортируют с острова

НИКОСИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра приняли решение о депортации из страны участников беспорядков, которые произошли в начале недели в центре временного размещения беженцев "Пурнара", расположенном к западу от Никосии. Как сообщили журналистам представители Министерства внутренних дел республики, из 33 задержанных 28 человек будут выдворены с острова.

В минувший понедельник в центре "Пурнара" произошли столкновения между двумя группами беженцев - из Сирии и африканских стран, в основном из Нигерии. Все началось с того, что по завершении футбольного матча, проходившего на территории лагеря, они стали выкрикивать в адрес друга друга оскорбления. Завязавшаяся после этого драка переросла в беспорядки, в результате двое человек получили травмы и были госпитализированы. Для наведения порядка полиции пришлось применить слезоточивый газ. Глава МВД Константинос Иоанну выступил с жестким заявлением, в котором предупредил, что мигранты, создающие проблемы на острове, будут депортированы в страны своего проживания. "Мы будем строги с теми, кто не ценит гостеприимство Республики Кипр", - сказал он.

Беспорядки не редкость для центра "Пурнара", известного своей переполненностью из-за наплыва нелегальных мигрантов. В нем не раз происходили массовые драки с участием представителей различных этнических групп. Во время одного их таких происшествий были сожжены 15 палаток, пострадали охранники и местные жители. В октябре 2022 года власти распорядились возвести по периметру центра "Пурнара" дополнительное ограждение.

Как заявляют в правительстве, с начала 2023 года им удалось вернуть на родину 7,9 тыс. иностранцев, которые незаконным путем прибыли на Кипр и проживали на острове нелегально. Чаще всего на Кипр прибывают морским путем нелегальные иммигранты из Сирии, которые добираются до острова транзитом через Турцию и прибегают к услугам морских контрабандистов в районе города Мерсин. Однако иногда кипрских берегов достигают и лодки с мигрантами, вышедшие из портов самой Сирии или Ливана.