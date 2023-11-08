8 ноября, 15:46
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Египет близок к достижению договоренностей о гуманитарном перемирии в Газе

По информации Al-Qahera al-Ihbariya, Каир "проводит интенсивные контакты" для того, чтобы договориться об установлении режима временного прекращения огня в палестинском анклаве в гуманитарных целях

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Египет близок к достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа для обмена пленными и задержанными. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на источники.

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По их информации, Каир "проводит интенсивные контакты" для того, чтобы договориться об установлении режима временного прекращения огня в палестинском анклаве в гуманитарных целях.

Накануне интернет-портал Axios сообщил, что президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС. Израильский чиновник высокого ранга со своей стороны сообщил американской газете Politico, что власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если ХАМАС освободит значительное число заложников.

6 ноября на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затронув тему возможной приостановки военных операций в секторе Газа в гуманитарных целях, признал, что никакой конкретики на этот счет до сих пор нет. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
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