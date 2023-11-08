Гутерриш считает преждевременными разговоры о миротворцах ООН в Газе

Генсек всемирной организации отметил, что этот вопрос не обсуждался

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что пока еще рано говорить о возможности формирования миротворческой миссии всемирной организации в секторе Газа.

"Это не обсуждалось, - ответил Гутерриш на пресс-конференции, организованной агентством Reuters, на вопрос о том, обсуждал ли он с властями Израиля возможность ввода миротворцев в Газу. - Я полагаю, что преждевременно вести какие-либо разговоры подобного рода".

Гутерриш добавил, что "только страны - члены ООН могут решить" вопрос о формировании миротворческой миссии всемирной организации.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС в текущем конфликте. По его данным, в Газу может быть направлена миротворческая миссия из ВС нескольких стран, включая США. Таким образом анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например Саудовской Аравии и ОАЭ, при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. Второй вариант, как сообщает Bloomberg, предусматривает организацию миротворческой миссии подобно той, которая была закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года. Как указали источники агентства, Израиль полагает, что этот вариант заслуживает внимания. Согласно третьему варианту, сектор Газа перейдет под надзор ООН, однако Израиль считает этот план нецелесообразным.