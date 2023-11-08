Гутерриш сообщил, что население Газы приходит к объектам ООН с просьбами о воде и еде

По словам генерального секретаря организации, поступающей гуманитарной помощи недостаточно

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Население сектора Газа вынуждено приходить на объекты ООН в палестинском анклаве, чтобы просить о воде и еде, так как поступающей гуманитарной помощи недостаточно, чтобы удовлетворить все их нужды. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Разрешения на пропуск [в сектор Газа] топлива нет, запасы воды очень ограничены. У нас проблемы, люди приходят на объекты [ООН] и просят воды и хлеба. Это страшная, я бы сказал, катастрофическая гуманитарная ситуация. В больницах не хватает медикаментов. Крайне важно, чтобы в Газу поступали такие объемы гуманитарной помощи, которые соответствовали бы нуждам населения", - сказал он на конференции, организованной агентством Reuters в Нью-Йорке.

ООН неоднократно указывала на важность поставок топлива в сектор Газа, поскольку без него невозможно снабжать население чистой водой, не могут работать пекарни и больницы. Власти Израиля в свою очередь опасаются, что топливо попадет в руки боевиков движения ХАМАС, которые будут использовать его в военных целях.