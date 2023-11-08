DPA: ФРГ прекращает размещение систем ПРО Patriot в Польше

По данным агентства, Бундесвер передаст командование противовоздушной обороной Варшаве

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) в пятницу прекратит размещение в Польше систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, а также обслуживающих их солдат. Командование противовоздушной обороной снова будет передано Польше, сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

"Польша и Германия плечом к плечу защищают восточный фланг НАТО - для меня это очень важный знак солидарности в альянсе, а также дружбы и единства между нашими народами", - приводит DPA слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Германия предоставила Польше американские системы противоракетной обороны Patriot в начале 2023 года. Первоначально предполагалось, что они будут находиться там в течение шести месяцев. 3 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Patriot останутся на польской территории по меньшей мере до конца года.

15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

После этого инцидента Минобороны ФРГ предложило Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. В январе сообщалось о развертывании в Польше 12 пусковых установок и размещении нескольких сотен германских военных для их обслуживания.